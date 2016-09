Braz desiste e Lavillenie divide o ouro em reencontro na Suíça

O brasileiro Thiago Braz abandonou no meio a prova do salto com vara na etapa de Zurique da Liga Diamante, em que reencontrou o francês Renaud Lavillenie, seu rival dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. O atleta paulista desistiu da disputa depois de atingir a marca de 5,84m e ficou com a terceira posição. O europeu empatou na primeira colocação com o norte-americano Sam Kendricks, com a marca de 5,90m

Braz conquistou a medalha de ouro do salto com vara nas Olimpíadas do Rio de Janeiro com 6,03m, deixando o favorito Lavillenie com a prata. O francês reclamou das vaias da torcida brasileira durante a prova e acabou recebendo o mesmo tratamento durante a cerimônia de pódio, no dia seguinte.

A etapa de Zurique da Liga Diamante foi a primeira competição com os dois rivais depois da disputa no Rio de Janeiro. Na véspera, o brasileiro afirmou que o francês continuava a ser o melhor atleta do mundo na prova, apesar de ter sido derrotado na principal competição da temporada.

Braz desistiu da disputa nesta quinta-feira depois de fazer sete saltos. Precisou de três tentativas para superar a marca de 5,52m, duas para 5,62m e outras duas para passar o sarrafo a 5,84m. Com a terceira colocação já garantida, abdicou de continuar e viu Lavillenie e o norte-americano Sam Kendricks, bronze no Rio, superarem 5,90m.

Os dois ainda tentaram ultrapassar o sarrafo a 6,01m, mas falharam em suas três tentativas. Assim, acabaram empatados na primeira colocação da prova em Zurique.

