Antes de reencontro com francês, Thiago Braz lembra surpresa com ouro

Um dos duelos mais marcantes dos Jogos Olímpicos Rio 2016 voltará a se repetir nesta quinta-feira. Medalhista de ouro no salto com vara, o brasileiro Thiago Braz voltará a medir forças com o francês Renaud Lavillenie pela etapa de Zurique, penúltima da Liga Diamante.

Nesta quarta-feira, os atletas concederam entrevista coletiva na véspera das competições. Braz, que emocionou o país ao bater o recorde mundial com um salto de 6,03 m nas Olimpíadas, relembrou a surpresa com a própria marca e estipulou uma meta para a primeira competição após o ouro.

“Foi uma grande surpresa (vencer no Rio). Me preparei para saltar 6 metros, e no Rio as condições estavam perfeitas. Estou aqui para continuar minha temporada apesar de terpensado em parar. Acho que poderei saltar 5,80 ou 5,85. Vamos ver”, disse o paulista.

Grande rival de Thiago Braz no Rio, o francês Renaud Lavillenie também falou à imprensa nesta quarta-feira. O atual vice-campeão olímpico, que ficou famoso por reclamar das vaias da torcida brasileira na final do salto com vara dos Jogos, se disse feliz após a conquista do título na etapa de Paris na Diamond League, no último sábado, e satisfeito com a temporada apesar de não ter conseguido subir ao lugar mais alto do pódio olímpico.

“Estou muito feliz. Era meu objetivo ser o mais consistente possível durante a temporada”, disse. “Estava muito cansado após a longa viagem ao Rio, mas estava feliz em poder voltar para casa e saltar diante da minha torcida. As pessoas queriam me mostrar que curtiram o esporte e, para mim, isso foi especial”, completou Lavillenie, referindo-se a Paris.

O francês lidera a Liga Diamante no salto com vara, com quatro vitórias nas seis etapas da temporada. Thiago Braz tentará sua primeira vitória na Liga.

Recomendado para você