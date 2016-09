Alan Fonteles não consegue classificação para final dos 200m

São Paulo , SP

O campeão olímpico Alan Fonteles segue com uma campanha muito aquém das expectativas nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Após ficar de fora da decisão dos 100 m rasos T43/44, para amputados, ele também não garantiu vaga na final dos 200 m da mesma classe, após as classificatórias deste domingo, e vê o sonho por medalhas ficar cada vez mais distante.

Um dos principais nomes do paradesporto mundial, o brasileiro de 24 anos chegou à Cidade Maravilhosa sob muitas críticas, a maior delas em decorrência do sobrepeso, o que pode ser um dos motivos de seu baixo rendimento. Segundo divulgado pelo Comitê Paralímpico Internacional, ele está com 73 kg, diferente dos 64 kg que possuía em Londres 2012 e que ainda permanecem nos registros do Comitê Brasileiro.

Fonteles ganhou destaque nos Jogos na última edição, sediada na capital inglesa, quando, para a surpresa de todos, superou a lenda Oscar Pistorius na final dos 200 m rasos.

No Rio 2016, o paraense ainda tem duas oportunidades de afastar as críticas, nas provas dos 400m rasos (T43/44) e do revezamento 4×100 m (T42-44), que começam a ser disputadas na quarta e nesta segunda-feira, respectivamente.