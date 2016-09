27ª Edição da Corrida Dez Milhas Garoto tem vitória de quenianos

Vídeos destaque Coletiva do técnico Zé Ricardo após vitória do Flamengo

A 27ª Edição da Corrida Dez Milhas Garoto, que aconteceu neste domingo, em Vila Velha, Espirito Santo, contou com a vitória de dois quenianos. No masculino, o grande campeão foi Joseph Aperumoi, que completou o trajeto de 16,09 km em 47min29seg. Já entre as mulheres, a queniana Consolata Cherotich precisou de 59min49seg para cruzar a linha de chegada e garantir a vitória.

A edição deste ano reuniu cerca de 11 mil participantes, segundo os organizadores do evento, aumentando o número do ano passado – 10 mil. Os brasileiros também melhoraram a performance do país se comparado ao último ano. Com o tempo de 47min31seg, Giovani dos Santos garantiu a medalha de prata no masculino. Já Kleidiane completou o trajeto em 1h00min30seg e ficou com a segunda colocação.

“Estou muito feliz por mais uma conquista nesta prova, especialmente diante da boa performance do Giovani, que valorizou muito o resultado. A corrida foi ótima, como sempre, mas o clima não estava muito bom, com muita umidade e abafado”, comentou Aperumoi.

O último brasileiro campeão da prova foi o carioca Marilson Gomes dos Santos, em 2010. Desde então, apenas atletas africanos venceram a prova, com o Quênia somando 11 vitórias e a Etiópia uma.

“”Estou muito emocionada e a ficha ainda não caiu. Esta corrida é muito forte e vencer aqui é tudo de bom. Estou há quatro anos fazendo provas de rua, mas também corro pista e representei o país nos Jogos Pan-Americanos de Toronto no ano passado. Também venci o Troféu Brasil em 2015, nos 1.500 metros e 5 mil metros, com ótimos tempos”, Kleidiani.

