Renan Lodi quer aproveitar estreia no Paranaense para mostrar serviço

Com a confirmação do técnico Paulo Autuori que um time de jovens atletas do Atlético Paranaense será escalado para a estreia do Campeonato Paranaense, neste domingo, diante do Rio Branco, em Paranaguá, abriu-se uma grande vitrine para alguns atletas mostrem seu futebol, não só par ao treinador, que já acompanha o dia-a-dia, mas ao torcedor rubro-negro. Cotado para ser titular, o lateral Renan Lodi, de 18 anos, chegou a atuar em 2016 em três jogos, mas agora espera dar sequência naquilo que já construiu.

“O ano passado foi muito importante para mim. As coisas aconteceram muito rápido. Fiz três jogos. Consegui agarrar a chance da melhor maneira possível. Mostrei o futebol ao Paulo e ao clube”, recordou o jogador, que quer recompensar essa confiança com grandes apresentações em campo. “Faremos de tudo para dar alegrias ao Paulo e à torcida”, acrescentou.

Por isso, para Renan Lodi participar da estreia no Estadual é uma grande oportunidade de conquistar seu lugar no elenco e, quem sabe, entrar na luta pela titularidade ao logo da temporada. “A minha expectativa está muito alta. Quero agarrar a oportunidade da melhor maneira possível. Este Paranaense será importante para todos nós, para conquistar mais espaço no Clube e dentro do time”, concluiu.