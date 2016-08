Paulo Autuori critica comportamento de torcida e chama de “massa acéfala”

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Depois de quatro jogos sem vencer no comando do Atlético-PR, o técnico Paulo Autuori concedeu entrevista coletiva, na qual comentou protestos feitos pela torcida, após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, na Copa do Brasil, e saiu em defesa do meia Marcos Guilherme, que vem sendo alvo de críticas depois de uma sequência de jogos ruins.

Na sexta-feira, o treinador rubro-negro criticou o tratamento que a torcida tem tido com o atleta e falou em “obrigação” de defender seu jogador. “Este papo é direto. Por este Brasil afora, pela incapacidade de discernir é que a massa é acéfala. Eu já vi torcida acabar com jogadores. Este jogador vai, sai e vai fazer outras coisas bem feitas. O objetivo é sempre salvaguardar aquilo que é do clube”, declarou.

“Acho que, em relação ao Marquinhos (Marcos Guilherme), o que está acontecendo é um absurdo. Enquanto eu puder fazer tudo para preservar, primeiramente a pessoa e homem, que é a minha obrigação, e posteriormente o profissional, serei completamente crítico direto à torcida e àqueles que levam os torcedores a pensar desta maneira”, avisou em coletiva.

Marquinhos chegou a ser eleito como uma das grandes revelações do clube nos últimos anos. Ele foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, em 2015, e foi apontado por comentaristas e pela própria torcida como uma das opções de Rogério Micale, para a Seleção que levou o ouro no Rio 2016, mas acabou fazendo uma sequência que o prejudicou tanto na questão da convocação, quanto no clube em que representa.

O Atlético-PR tem encontro marcado com o Botafogo, na Arena da Baixada. A partida, que será válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá às 20h (de Brasília) de segunda-feira. Com 30 pontos na tabela de classificação, o Furacão briga por uma oportunidade de se aproximar do G4.

