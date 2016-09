Paulo Autuori celebra reação do time e prevê decisão na próxima rodada

Depois de tomar um gol relâmpago do Internacional, o Atlético Paranaense não se desesperou e soube tomar conta do confronto para conseguir a virada. Para o técnico Paulo Autuori, a forte atitude mental dos seus jogadores foi o maior destaque do confronto.

“Eu ressalto como a equipe conseguiu reagir. Mesmo com gol muito cedo, tivemos uma atitude forte mentalmente. É como se perder um pouco em situações como essa, mas tomamos conta do jogo. Fiquei muito satisfeito com isso”, comentou Autuori.

Com a vitória, o Furacão chegou aos 36 pontos, subiu para a sétima colocação, ficando apenas a quatro pontos do G4. Um dos fatores que impediu o time de já estar melhor colocado é a oscilações dentro do campeonato. Nos últimos cinco jogos, o Atlético venceu dois jogos e perdeu três.

“Temos um grupo bastante jovem e essa oscilação é normal. Essa instabilidade ocorre porque não temos uma equipe pronta. Temos uma ideia, que às vezes conseguimos colocar em prática. O importante é conseguir passar pelos momentos delicados com calma, tranquilidade e atitude”, analisou o treinador.

Depois de passar as últimas rodadas na zona intermediária da tabela, o Atlético conseguiu voltar a sonhar com as primeiras colocações. Para isso, no entanto, Autuori acredita que o próximo compromisso, contra o Santa Cruz, será fundamental para a sequência do time no Brasileirão.

“Vamos aguardar [para decidir o time]. Precisamos ver como os jogadores reagem para estarmos fortes lá em todos os níveis. Temos que encarar [o próximo jogo] como se fosse uma decisão, porque definirá para onde queremos ir. Temos que ser inteligentes”, alertou o comandante.

Confira os gols da vitória do Atlético-PR por 2 a 1 sobre o Internacional:

Recomendado para você