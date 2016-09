Pablo reencontrará o Figueirense, agora pelo Furacão

Next

O Atlético Paranaense se prepara para a partida diante do Figueirense, na próxima quarta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das armas que o time prepara para a partida é o atacante Pablo, que conhece muito bem o adversário e o local da partida, por onde passou parte da carreira.

“Gosto muito de jogar lá. Estou muito feliz de ter a oportunidade de voltar a este estádio. Espero fazer gols lá de novo”, afirmou o jogador, projetando um duelo duro em Florianópolis. “É sempre muito difícil para os adversários enfrentar o Figueirense lá Por isso, acredito que será um jogo duro, mas penso que a nossa receita tem que ser impor o nosso ritmo”, acrescentou.

Recuperado de lesão, Pablo está à disposição e espera poder estar em campo para ajudar na busca por três pontos. “Fico muito feliz por estar de volta após passar esse tempo com essa lesão. Espero agora ajudar a nossa equipe da melhor maneira possível, como estava ajudando antes. Temos que encarar esse jogo com muita responsabilidade e com muito respeito. Se fizermos isso, creio que temos tudo para trazer os três pontos para Curitiba”, analisa.

