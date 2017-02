Pablo cobra foco total do Furacão na Colômbia

O Atlético Paranaense tem um confronto decisivo nesta quarta-feira, em Bogotá, no jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores da América diante do Millonarios. O atacante Pablo, que começo o ano dando continuidade ao bom trabalho de 2016, projeta uma grande partida no El Campín e pondera em relação à vantagem construída com o 1 a 0 em Curitiba.

“Temos um grande jogo pela frente. Construímos uma vantagem em casa, mas sabemos que isso não garante nada. É confronto de mata-mata e precisamos fazer uma boa partida para classificar”, avaliou o treinador, que aposta no foco como principal segredo para garantir a classificação. “Acredito que a concentração será nossa grande aliada, temos que estar preparados para tudo que possa acontecer em campo”, acrescentou.

O meia alerta para possíveis dificuldade que serão encontradas ao lembrar do sufoco no jogo de ida, na Baixada. “Vimos no primeiro confronto que a equipe deles tem muita qualidade, por isso estamos estudando os pontos positivos e negativos daquela partida para fazer um grande jogo nesta semana”, afirmou.

Uma vantagem rubro-negro, segundo Pablo, é o trabalho do técnico Paul Autuori, que tem experiência na competição e passa isso para o grupo. “O Paulo é um grande comandante e tem experiência na competição, tanto é que já foi campeão duas vezes. Ele, em conjunto com a comissão técnica, está nos passando tudo para entrarmos em campo com uma boa estratégia de jogo”, finalizou.