Jonathan é o segundo reforço do Furacão para a próxima temporada

O Atlético Paranaense anunciou seu segundo reforço para a próxima temporada e mais uma vez mostrou que está apostando na experiência para a montagem do grupo. Depois do atacante Grafite, agora é a vez do lateral direito Jonathan, de 30 anos, se anunciado. Com passagens por Cruzeiro, Santos, Inter de Milão e Parma, ambos da Itália, e Fluminense, o atleta chegou e se mostrou empolgado pela estrutura encontrada.

“A estrutura aqui é maravilhosa. Já trabalhei com o Paulo (Autuori) que me falou muito bem do clube. Joguei várias vezes contra o Atlético e a torcida apoia o tempo todo. Espero contribuir com bons jogos”, lembrou o jogador, que acredita poder ajudar o grupo com aquilo que acumulou na carreira. “Posso ajudar muito com a minha experiência. Voltar a disputar uma Libertadores também será importante”, emendou.

O reencontro com o treinador rubro-negro, com quem trabalhou no Cruzeiro, em 2007, também anima o lateral, já visando um bom convívio no grupo. “Para mim é o melhor treinador com quem já trabalhei. É um profissional que faz com que o ambiente todo fique feliz e com todos os atletas motivados para trabalhar. Com ele não existe nome, joga quem estiver melhor. É um cara que tem uma qualidade tática muito grande, humano, com uma índole e um caráter espetacular”, garantiu.

O foco agora é a disputa da Libertadores da América, competição a qual Jonathan já participou em quatro oportunidades, conquistando uma vez com o Santos. “Já tive a felicidade de participar várias vezes e em uma dessas participações consegui o título. Para mim é motivo de orgulho poder vestir essa camisa e jogar a Libertadores pelo Atlético. Será uma experiência muito bacana. Tenho certeza que o ano de 2017 promete bastante para o clube”, finalizou.