João Pedro comemora temporada pelo Furacão e pensa na Libertadores

O Atlético Paranaense em mais ano apostou nas categorias de base para ajudar na montagem do time principal e alguns nomes aproveitaram bem a chance e ganharam espaço no elenco rubro-negro. Um deles é o meia João Pedro, que teve sua primeira temporada como profissional, aproveitando para acumular experiência para o que ainda vem pela frente.

“Foi uma temporada muito positiva. Aprendi muito. Tive uma vivência maior, com Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Para mim, foi um ano muito bom”, afirmou o jogador que entrou em campo 13 vezes nesta temporada, um ano de adaptação. “Acredito que no profissional tenho mais espaço para jogar. Além do Autuori pedir muita movimentação, eu também atuo com jogadores experientes, o que facilita muito”, emendou.

Agora, João Pedro já projeta a Libertadores da América, competição pela qual o Furação vai encarar o Milionarios, da Colômbia, em seu primeiro desafio na competição que era um sonho para o meia. “É o sonho de qualquer um. É mais uma oportunidade e espero corresponder da melhor forma possível”, concluiu.