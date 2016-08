João Pedro comemora ascensão como profissional no Furacão

O Atlético Paranaense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro apenas no dia 7 de setembro, quando encara o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, ganhando um tempo importante para a recuperação física do elenco e para o acerto do time que passa por reformulação. Momento também para alguns jogadores buscarem um lugar, como é o caso do jovem meia João Pedro, em ascensão em sua primeira temporada como profissional.

“Tem sido muito importante este processo de adaptação ao profissional. É o meu primeiro ano no time principal e estou muito feliz por poder estar com todos aqui no dia a dia”, afirmou o jogador, que tem aproveitado bem seu momento para ganhar tanto experiência como espaço no elenco. “Tenho adquirido muito conhecimento e vou me dedicar para aprender cada vez mais”, emendou.

Nesse processo, o papel do técnico Paulo Autuori tem sido fundamental, tanto como orientador como quem lhe dá confiança para mostrar serviço a cada oportunidade sem distinguir titulares e reservas. “O Paulo treina o elenco da mesma forma, todos os dias. Então, nós conseguimos exercer o que é pedido. Isso reforça o pensamento de que não existem titulares e reservas”, concluiu.

