Furacão volta a usar time misto para receber o PSTC

Com a cabeça voltada para a Libertadores da América, o Atlético Paranaense fará sua segunda partida pelo Campeonato Paranaense 2017, neste sábado, diante do PSTC, às 17 horas (de Brasília), na Arena da Baixada. Assim como fez na estreia diante do Rio Branco o Furacão vai a campo com um time alternativo.

O técnico Paulo Autuori quer preservar o elenco do desgaste de disputar as duas competições, mas também quer aproveitar para dar ritmo a alguns atletas, como o atacante Nikão, que cumpriu suspensão diante do Millonarios, da Colômbia. Nomes como Léo e Cryzan, e ate Carlos Alberto, como opção, também devem ficar à disposição para a partida.

“Certamente, o Nikão irá jogar. Já estava acordado. O Weverton joga. Léo, José Ivaldo, Marcão, Nicolas, Luiz Otávio, Rossetto, Nikão e Matheus (Anjos) também. Temos ainda Crysan, Bruno e Murillo. Dentro disso, deveremos iniciar o jogo. Temos um grupo de jogadores. Todos os que estão no grupo foram devidamente analisados e com o valor reconhecido. Será uma oportunidade a mais para que possam competir”, afirmou o comandante rubro-negro.

O PSTC vem de derrota para o bom time do Prudentópolis e tentara a reabilitação jogando fora de casa, onde espera conseguir somar pelo menos um ponto para deixar as últimas colocações na classificação.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR X PSTC

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 04 de fevereiro de 2017, sábado

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva

Assistentes: Giovani Marlus de Oliveira Massoqueto e João Fabio Machado Brischilari

ATLÉTICO-PR: Weverton, Léo, José Ivaldo, Marcão e Nicolas; Luiz Otávio, Rossetto, Bruno e Matheus Anjos; Nikão e Crysan

Técnico: Paulo Autuori

PSTC: Juninho (Vitor), Paulinho, Lucas Trindade, Marcão e Guilherme; Júlio Cesar, Erick, Boré e Néverton (Rone Dias); Carlos Henrique e Lucão.

Técnico: Reginaldo Vital.