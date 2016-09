Furacão mira se aproximar do G4 diante do Figueirense

O Campeonato Brasileiro volta com tudo no feriado de 7 de setembro e o Atlético Paranaense retoma sua caminhada para se aproximar novamente do G4 ao encarar o Figueirense, nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Rubro-Negro começou a rodada com 33 pontos, nove à frete do adversário, que ainda luta contra a zona de rebaixamento.

Para a partida, o técnico Paulo Autuori sinalizou que fará algumas mudanças pontuais na equipe. O lateral-esquerdo Sidcley, que cumpriu suspensão automática, está à disposição, mas não garantido, já que Nicolas agradou jogando no setor. Em compensação, o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, com isso, Marcão e Wanderson brigam por uma vaga ao lado de Paulo André.

Mesmo com campanhas diferentes, o volante Otávio elogiou a equipe catarinense, o que, entretanto, não tira sua confiança no resultado positivo. “Sabemos que o Figueirense é uma excelente equipe e tem feito grandes jogos. É bastante competitiva, principalmente jogando em casa. Mas temos que buscar fazer o nosso melhor para sair com uma grande vitória”, avaliou.

O Figueira vem de uma boa apresentação diante do Fluminense, embora mais uma vez o resultado final tenha sido negativo. Por isso, o técnico Tuca Guimarães, agora efetivado no cargo de técnico, deve manter a mesma base, contando agora com o fator casa para tentar iniciar uma sequência que tire a equipe das últimas colocações na classificação.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE X ATLÉTICO – PR

Local: :Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data: : 07 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: : 16 horas (de Brasília)

Árbitro: : Pablo dos Santos Alves (PB)

Assistentes: :Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Tomaz Diniz de Araujo (PB)

FIGUEIRENSE: Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Nirley e Morassi; Jackson Caucaia, Renato Augusto (Jefferson), Élvis (Rafael Silva) e Carlos Alberto (Ortega); Lins e Rafael Moura

Técnico: Tuca Guimarães

ATLÉTICO-PR : Santos; Léo, Paulo André, Wanderson (Marcão) e Nicolas (Sidcley); Otávio, Hernani e Pablo; Luan (Marcos Guilherme), Lucas Fernandes e André Lima

Técnico: : Paulo Autuori

