Furacão ganha mais desfalques para encarar o Flamengo

Com a expectativa de casa cheia no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense devem fazer uma partida com cara de decisão pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Furacão, porém, deve ter problemas na montagem do time. O técnico Paulo Autuori deve ter pelo menos mais dois desfalques para a partida

O volante Otávio, com uma lesão no musculo da coxa, foi poupado no clássico diante do Paraná Clube, pelo Campeonato Paranaense, mas não conseguiu se recuperar e foi vetado para a viagem ao Rio de Janeiro. Jonathan, que também não foi utilizado, a princípio deve ser utilizado. A novidade no departamento médico, no entanto, e outro titular.

O argentino Lucho González sofreu uma dividia forte, foi substituído, e terá que ser reavaliado para ir para o jogo. O meia, aliás, é o principal destaque rubro-negro na competição. O time também não contará com Felipe Gedoz e Pablo, ambos suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do San Lorenzo. Carlos Alberto e Grafite, na reta final da recuperação, ainda não estão 100%. O segundo, aliás, já foi descartado para o jogo.