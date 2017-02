Furacão enfrenta o Millonarios para seguir em frente na Libertadores

Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense vai à Colômbia onde, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), encara mais uma vez o Millonarios, no El Campín, em Bogotá, para garantir a classificação para a terceira fase da pré-Libertadores da América. Para isso, basta arrancar um empate na casa do adversário, tarefa que, é bem verdade, não será das mais fáceis.

O técnico Paulo Autuori deverá promover ao menos uma mudança em relação ao primeiro jogo. Após cumprir suspensão, Nikão deve retornar naturalmente ao time no lugar de Cryzan. No meio-campo, a briga por posições ficou mais acirrada com as boas apresentações de Matheus Rosseto e com Carlos Alberto gradualmente ganhando melhor forma e ritmo. Neste caso é a posição de Felipe Gedoz que está ameaçada.

Outro possível adversário, a altitude de 2.640 metros, não assusta o comandante rubro-negro, que não mudou em nada a preparação do time, que chegou no domingo, para a partida. “Estou habituado a jogar em altitude, trabalhei no Peru. Bogotá não é tão alto assim. Com isso não estamos preocupados. A preparação segue normal dentro daquilo que nós prevíamos e já havíamos planejado com bastante antecedência. Não vai alterar absolutamente nada”, avaliou.

O Millonarios não vendeu barato a derrota em Curitiba, com uma defesa bem postada, mas mostrou que ainda precisa acertar melhor seu sistema ofensivo. O técnico Miguel Angel Russo teve uma semana – e uma derrota no caminho, na estreia pela Liga – para acertar o time, que não deve contar com Dominguez, entregue ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA

MILLONARIOS-COL X ATLÉTICO-PR

Local: EL Campín, em Bogotá (COL)

Data: 08 de fevereiro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Julio Bascuñan (Chile)

Assistentes: Christian Schiemann (Chile) e Carlos Astroza (Chile)

MILLONARIOS: Vikonis; Palacios, Cadavid, Franco e Machado; Duque, Gutierrez e Rojas; Nunez, Del Valle e Quiñonez

Técnico: Miguel Ángel Russo

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio, Lucho González e Felipe Gedoz (Matheus Rossetto); Nikão, Pablo e Grafite.

Técnico: Paulo Autuori