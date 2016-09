Furacão e Colorado se enfrentam vivendo momentos diferentes

Com campanhas diferentes, mas vivendo momentos opostos no Campeonato Brasileiro 2016, Atlético Paranaense se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Baixada. Os donos da casa passam por um momento de instabilidade e um tropeço pode alimentar ainda mais a crise. Já o Colorado tenta reagir na competição e vem subindo de produção.

A derrota para o Figueirense no meio de semana ligou de vez o sinal de alerta na Baixada e preocupou o técnico Paulo Autuori, que ainda não sabe o que tem acontecido ou mesmo qual será o rumo da equipe na competição. “Vamos entender o que se passou. Uma coisa é jogar mal e outra é jogar completamente desconcentrado e numa inércia e passividade muito grande. Isso é preocupante e precisamos saber os motivos que levaram a isso. Acho que vamos ver depois do jogo do Inter”, avaliou.

Para a partida, o comandante rubro-negro não contará com o zagueiro Paulo André, que cumpre suspensão. Porém, pode fazer ainda modificações nos outros setores, já que após o duelo contra o Figueira a insatisfação foi geral com a atitude do grupo em campo. A volta de Weverton ao gol depois de servir à Seleção também é um reforço esperado.

O Colorado ganhou viva nova nas últimas rodadas, com o técnico Celso Roth conseguindo colocar para o grupo sua filosofia e, principalmente, obtendo resultados positivos com isso. A vitória sobre o Santos pode ter sido o sinal de novos tempos e, encaixar uma sequência, com três pontos conquistados fora de casa é o principal objetivo no momento, visando afastar o time cada vez mais da zona de rebaixamento. Paulão, que sofreu uma concussão, está fora da partida.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO – PR X INTERNACIONAL

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 11 de setembro de 2016, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Paulo H. Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (Asp.Fifa-MS) e Cicero Alessandro de Souza (MS)

ATLÉTICO-PR : Weverton, Galhardo, Wanderson, Marcão, Nicolas, Otávio, Hernani, Pablo (Juninho), Lucas Fernandes (Luciano Cabral), Luan (Marcos Guilherme) e André Lima

Técnico: : Paulo Autuori

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Seijas, Valdívia e Nico López; Aylon.

Técnico: Celso Roth

Recomendado para você