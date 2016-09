Com problemas pessoais, Jussiê desiste de fechar com o Atlético-PR

Next

O Atlético-PR se preparava para ter o experiente atacante Jussiê, de 32 anos, como substituto de Walter, que deixou o clube para defender o Goiás. Porém, de última hora, o técnico Paulo Autuori não mais terá o jogador.

Em nota oficial, publicada em seu site, o Furacão informou que o atleta, que jogava na França, defendendo o Bordeaux, solicitou a suspensão do negócio, por conta de questões pessoais e familiares. Assim, Jussiê não será jogador do Atlético-PR na sequência do Campeonato Brasileiro.

Ainda segundo o texto, o atacante esteve no CT do Caju nos últimos dois dias, se preparando para finalizar o negócio e vestir a camisa rubro-negra. Porém, por conta dos problemas, voltou imeadiatamente à França, desistindo da volta ao Brasil.

No futebol brasileiro, Jussiê obteve maior destaque atuando pelo Cruzeiro, onde participou da gloriosa temporada de 2003, quando a Raposa ganhou a tríplice coroa, levando Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. Depois disso, foi à França, onde defendeu Lens e Bordeaux.

Confira a nota do Atlético-PR sobre a negociação de Jussiê:

O Clube Atlético Paranaense informa aos seus Sócios e torcedores que o atleta Jussiê Ferreira Vieira esteve no Clube nas datas de ontem e hoje, chegando as Partes a um acordo para sua contratação. Todavia, de última hora e por força alheia à vontade das Partes, o atleta Jussiê enfrentou questões pessoais e familiares que exigiram a suspensão das negociações e o seu retorno imediato à França.

O atleta agradeceu ao Clube pela compreensão e pela receptividade em Curitiba, deixando votos de sucesso ao Furacão.

