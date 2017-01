Com Cryzan e Thiago Heleno, Furacão se representa para a pré-temporada

O Atlético Paranaense se reapresentou nesta quinta-feira para dar início a sua pré-temporada no CT do Caju. Esse ano são quatro desafios para o time, começando pela Libertadores da América, o foco principal deste primeiro semestre, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Estadual.

Dentre as novidades no elenco, a confirmação da permanência do zagueiro Thiago Heleno, que assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2020, e segue fazendo dupla com Paulo André, que também renovou. “Estou feliz e todo mundo está feliz com a permanência. Fizemos um trabalho excelente no ano passado. Mas só isso não serve. Agora temos que trabalhar forte, com seriedade, porque temos grandes objetivos na temporada”, disse o defensor.

Outra novidade é Cryzan. Em 2016 o atacante defendeu o Oeste na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro e pode ganhar uma nova chance com o técnico Paulo Autuori. “Estou muito feliz de poder voltar e ter esta oportunidade. Minha família também está muito contente. Aqui sempre foi a minha casa. Espero ter uma boa sequência de jogos para ajudar a equipe e que seja um ano de vitórias”, afirmou o jogador.

A atividades no CT seguem nesta sexta-feira (13), com o primeiro treinamento no gramado. A primeira partida do Furacão no ano está marcada para o dia 29 de janeiro, diante do Rio Branco, pelo Estadual. Três dias depois, o time estreia na Libertadores contra o Millonarios, da Colômbia, na Arena da Baixada.