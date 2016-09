Autuori quer o Furacão definindo seu destino diante do Santa Cruz

Next

Diante do Santa Cruz, nesta quarta-feira, o Atlético Paranaense chegou a um momento decisivo para definir seu destino no Campeonato Brasileiro 2016. Essa pelo menos é a visão do técnico Paulo Autuori, que espera o time provando que pode brigar por algo mais a reta final da competição.

“Acredito que este é um jogo fundamental para mostrarmos para onde queremos ir e se estamos ou não preparados para isso”, afirmou o treinador, projetando uma verdadeira decisão em campo. “É um jogo extremamente decisivo em relação ao que nós queremos para a equipe. Queremos apontar para onde queremos ir”, completou.

O comandante rubro-negro também está de olho na volta para casa, onde o Furacão vai encarar São Paulo e Ponte Preta em sequência. “O desafio é mudar o rendimento fora de casa, conseguir um bom resultado. Depois deste jogo, teremos duas partidas dentro de casa. Certamente, fazendo um bom resultado contra o Santa Cruz, a torcida nos apoiará bastante e poderemos criar aquela atmosfera ideal para se jogar”, avaliou.

Autuori não contará laterais Rafael Galhardo e Sidcley, lesionados, mas não adiantou os substitutos ou outras mudanças. “Vamos analisar o adversário. Temos que pensar bastante como os jogadores estão. Teremos jogos seguidos e temos alguns atletas com desgaste maior, que perdem rendimento”, concluiu.

