Autuori gosta de postura do Furacão, mas ainda teme por oscilações

Vídeos destaque Coletiva do técnico Zé Ricardo após vitória do Flamengo

O Atlético Paranaense reencontrou seu bom futebol dentro do Campeonato Brasileiro 2016 e mais uma vez confirmou sua supremacia diante do São Paulo na Arena da Baixada ao vencer por 1 a 0. O técnico Paulo Autuori gostou da postura do time em campo, sendo superior e, ao contrário das últimas apresentações, seguro e organizado dentro das quatro linhas.

“Os jogadores fizeram um belo jogo, taticamente muito bem. Não sofremos. A equipe esteve muito bem em termos coletivos, com uma reposta muito boa na entrega do jogo”, desse o treinador que, entretanto, mesmo com o bom resultado ainda está preocupado com a instabilidade da equipe. “Três pontos é sempre bom, mas quando se trabalha para o futuro tem que se ter respostas. E não pode ter essa discrepância tão grande de um jogo para o outro. Não fizemos absolutamente nada entre eles”, alertou.

O comandante rubro-negro acredita que, não fossem as oscilações, especialmente fora de casa, o time poderia estar muito mais próximo da luta pelo G4. “Poderíamos estar numa situação muito mais confortável. Cometemos muitos erros fora de casa e pagamos por isso. E vamos entender porque isso acontece”, analisou.O Furacão tem compromisso já na quarta-feira, diante do Grêmio, pela Copa do Brasil, e Autuori já sinalizou que será obrigado a mais uma vez fazer mudanças na equipe por cota do desgaste. “Já temos que pensar na Copa do Brasil, não temos tempo para recuperar. Assim como não teremos depois de jogar com o Grêmio. Vamos com calma”, finalizou.

Recomendado para você