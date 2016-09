Autuori espera resposta do Furacão jogando diante da torcida

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

O Atlético Paranaense vive uma situação perigosa no Campeonato Brasileiro. Depois de passar boa parte do primeiro turno colado no G4, a equipe despencou de produção e volta para casa para encarar o Internacional, no domingo, temendo protestos caso solte a tropeçar. Para o técnico Paulo Autuori, essa também pode ser uma boa oportunidade para uma resposta em campo.

“Temos que fazer jogos coerentes com aquilo que a gente trabalha no dia a dia. Está na hora de darmos uma resposta a isso e voltar a fazer um bom futebol, porque provavelmente se jogando bem, a vitória estará ao nosso lado”, afirmou o treinador, confiante na aproximação em relação aos líderes. “A vitória é importante em todos os sentidos, mas ela de novo nos coloca em uma situação próxima ao G4. Espero que a gente se aproxime novamente”, emendou.

Autuori alerta para o afunilamento na competição com o andar do segundo turno e não vê mais tempo para tropeços caso o Furacão queria algo mais no Brasileirão. “O campeonato vai se complicando mais, vai chegando ao final e as equipes tem que defender aquilo que tem como objetivo, e os jogos tendem a ficar mais complicados”, concluiu.

