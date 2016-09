Autuori cobra atenção do Furacão diante do Figueira

Next

A folga do Atlético Paranaense está chegando ao fim no Campeonato Brasileiro e o time encerrou sua preparação para encarar o Figueirense, nesta quarta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O técnico Paulo Autuori alertou que o adversário está em um momento de recuperação e, jogando em casa, deve dar ainda mais trabalho ao Furacão.

“O Figueirense cresceu nestes últimos jogos. Alterou um pouco a maneira de jogar e fez um bom jogo contra o Fluminense, na partida atrasada. Será bastante difícil para nós”, disse o treinador, que quer o time com atenção total durante toda a partida. “Teremos que jogar muito e bem durante os 90 minutos para sairmos com o resultado que queremos, que é a vitória”, emendou.

A folga sem jogos na tabela serviram para o comandante rubro-negro acertar o time, mas sem mudar a filosofia de jogo já absorvida pelo elenco. “Nós já temos uma ideia de jogo clara, então tentamos aproveitar esses dias para recuperar os jogadores e solidificar alguns conceitos. Foi esse o trabalho que fizemos e espero que estejamos em um bom dia, para fazermos um jogo de qualidade e competitivo”, afirmou.

Para a partida, Autuori terá que fazer algumas mudanças na equipe. O lateral-esquerdo Sidcley, que cumpriu suspensão automática, está de volta ao time, Em compensação, o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os zagueiros Marcão e Wanderson brigam por uma vaga para formar a dupla com Paulo André.

