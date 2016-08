Autuori após fim do jejum do Furacão: “Vitória? Para mim é pouco”

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

A vitória por 1 a 0 do Atlético Paranaense sobre o Botafogo, na Arena da Baixada, foi o reencontro com o resultado positivo no Campeonato Brasileiro e com o apoio do torcedor. Porém, para o técnico Paulo Autuori, o que ficou foi mais uma atuação abaixo da média, salva por uma jogada de bola parada.

“Em termos de exibição não estivemos bem. Importante no futebol é ganhar, esse é o discurso de sempre. Mas, não é o meu. Hoje ganhamos apenas. Nossa exigência é de ganhar porque se joga bem. Ganhar é consequência de se jogar bem. Méritos ao Hernani e ao Nicolas pelo gol, eles nos trouxeram a vitória”, explicou o treinador, que resumiu bem seu sentimento. “O importante é a vitória? Para mim é pouco”, disse.

O comandante rubro-negro acredita que a parte psicológica por conta da crise ainda está afetando o time, que se perde em determinado momento da partida. “Iniciamos o jogo bem, com ótimo posicionamento, com passes com precisão. Fizemos por merecer o gol naquele momento. Depois não. Jogamos distantes. Não tivemos o tipo de posse de bola que queremos. A parte emocional tem que ser trabalhada. Tem que ter tranquilidade. O momento não é fácil por vários motivos”, avaliou.

Projetando a sequência, Autuori poderá contar em breve com um reforço importante. Jussiê foi anunciado oficialmente e sua chegada agradou ao treinador. “É um jogador com muita qualidade. Saiu bem cedo aqui. Jogou no Bordeaux por muitos anos. Foi um jogador de referência no Bordeaux. É um jogador que pode ser muito interessante para nós”, concluiu.

