Autuori admite que Furacão vive mal momento na temporada

O Atlético Paranaense não conseguiu a recuperação que esperava no Campeonato Brasileiro e voltará de Florianópolis com uma derrota diante do Figueirense, por 1 a 0, no Orlando Scarpelli. Porém, mais preocupante do que o resultado, para o técnico Paulo Autuori é mais uma apresentação abaixo da média para o time.

“Fomos mal e não vou criar justificativas. A equipe não esteve bem, faltou eficiência no jogo coletivo. Agora vamos ver o que faremos no próximo jogo, para que a atuação seja como deve ser”, projetou o trinador, que evitou individualizar os erros, prometendo apenas resolver com o grupo. “É saber o que aconteceu. Vamos analisar e já conversamos no vestiário. Amanhã conversaremos mais para entender o que se passou e melhorar”, completou.

O momento do Furacão, que caiu bastante de produção desde o final do primeiro turno, começa a ficar delicada e, diante do Internacional, Autuori espera que o time volte a criar oportunidades e reaja na competição. “O momento não é fácil, mas não é tão difícil. Daqui quatro dias temos que voltar e jogar. O que preocupa é não ter criado. Fomos abaixo e precisamos ter reação”, finalizou.

