Atlético-PR apresenta o experiente meia argentino Lucho González

O Atlético-PR confirmou nesta sexta-feira a chegada de um reforço de peso pra a sequência do Campeonato Brasileiro. O experiente meia argentino Lucho González, de 35 anos, chega ao Furacão, após passagens não só pela seleção de seu país, como por Porto, Olympique de Marselha e River Plate.

O jogador assinou contrato com o Furacão até dezembro de 2017 e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, esperando apenas detalhes para estrear. “Estou muito feliz, muito contente. Nunca imaginei encontrar um clube com tanta organização e com uma estrutura tão boa. Quero estar à disposição o mais rápido possível para poder ajudar a equipe”, avaliou.

Lucho destaca, entretanto, que confia no grupo e só assim sua experiência terá algum valor na busca por conquistas semelhantes as que já teve na carreira. “Sozinho, eu não consegui nada. A experiência que eu tenho foi conquistada com a ajuda dos colegas que trabalhei. Então, o grupo deve estar junto, mantendo sempre o pensamento positivo”, finalizou.

O técnico Paulo Autuori também comentou, em coletiva, a chegada do meia. “Ele é um excelente jogador. Sempre está em um nível competitivo muito alto, exige demais de si. Foi uma contratação certa, estou bastante satisfeito”, comemorou o treinador.

Como não atua desde maio, é difícil que Lucho jogue diante do São Paulo, no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão ocupa a 10ª posição, com 36 pontos. Na última rodada, os paranaenses acabaram derrotados pelo Santa Cruz, por 1 a 0.

