Atlético-PR anuncia os relacionados para a Libertadores

A Libertadores definitivamente começou para o Atlético-PR. O Furacão anunciou o seu elenco para o confronto contra o Millonarios, da Colômbia, que é válido pela fase preliminar da competição. O primeiro jogo está marcado para quarta-feira e será na Arena da Baixada.

O vencedor do duelo, que tem o jogo marcado para o dia 8 de fevereiro, em Bogotá, enfrentará o vencedor de Deportivo Capiatá-PAR e Universitario-PER na terceira e última fase da pré-Libertadores.

O elenco está com os reforços do time comandado por Paulo Autuori, entre eles, Carlos Alberto, Grafite e Felipe Gedoz. Quem também está relacionado é Thiago Heleno, que recentemente renovou o seu contrato com o clube paranaense. A situação do zagueiro ainda depende da publicação do seu vínculo com o Atlético-PR no BID.

Além do grupo que irá participar da competição internacional, o Rubro-Negro anunciou a numeração da equipe. Grafite ficará com a camisa 23 e a dez é do recém-contratado Felipe Gedoz.

Confira os 25 jogadores e a numeração de cada um:

1) Santos

2) Jonathan

3) Lucho González

4) Thiago Heleno

5) Luiz Otávio

6) Sidcley

7) Otávio

8) Pablo

9) Luís Henrique

10) Felipe Gedoz

11) Nikão

12) Weverton

13) Paulo André

14) Marcão

15) José Ivaldo

16) Nicolas

17) Yago

18) Crysan

19) Carlos Alberto

20) Rossetto

21) João Pedro

22) Léo

23) Grafite

24) Warleson

25) Wanderson