Artilheiro do Furacão, Pablo pede tranquilidade diante do Grêmio

Pablo vive um bom momento com a camisa do Atlético-PR, no Campeonato Brasileiro e, diante do São Paulo novamente foi decisivo, marcando o gol da vitória e se isolando na artilharia rubro-negra na competição.

O atacante acredita que está em vantagem por conseguir atuar em funções diferentes e espera contribuir agora diante do Grêmio, fora de casa, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, na partida de volta das oitavas de final.

“Sou um jogador versátil, do meio para frente já atuei em todas as funções para ajudar o time. Quem joga na frente precisa fazer gols e estou feliz com essa artilharia. Mas, não quero parar por aqui”, garantiu o jogador que espera melhorar esses números: “Desejo continuar crescendo e auxiliando também meus companheiros a marcarem gols, pois temos atacantes de muita qualidade”.

Diante dos gaúchos, o Furação precisará marcar dois gols pelo menos para tentar garantir uma vaga no tempo normal, já que perdeu por 1 a 0 na ida, dentro de casa. Ainda assim, Pablo quer o time tranquilo para buscar o resultado com inteligência.

“Não podemos nos afobar. Temos que abrir o placar para empatar o duelo em termos de saldo de gols e, aí sim, pensar no segundo gol, que pode ser o da classificação. Nosso desejo nesse momento é passar de fase na Copa do Brasil, e vamos buscar esse objetivo”, concluiu.

