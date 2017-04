Após polêmica, Paraná e Furacão fazem jogo de volta das quartas

Depois de muita confusão e polêmica em relação à continuidade das quartas de final do Campeonato Paranaense 2017, Paraná Clube e Atlético Paranaense vão entrar em campo neste domingo para a partida de volta, às 18 horas (de Brasília), na Vila Capanema. No primeiro confronto, vitória do Furacão por 1 a 0, na Arena da Baixada, que dá ao Rubro-Negro a vantagem do empate.

Melhor campanha da primeira fase e vindo de uma classificação sofrida para a quarta fase da Copa do Brasil, o Tricolor da Vila entra em campo buscando retomar a pegada mostrada na última rodada da fase inicial, quando bateu o próprio Atlético. Para isso o técnico Wagner Lopes não contará com Robson, expulso no jogo de ida. Com isso. Guilherme Biteco por ter uma nova chance entre os titulares.

O Furacão vai mais uma vez a campo cm força máxima e de olho em duas frentes: chegar às semifinais e preparar o time para a Libertadores da América. Apesar de mostrar irritação com a situação bagunçada da competição, que ainda corre risco de novas reviravoltas nas próximas semanas, o técnico Paulo Autuori manteve a programação inalterada e o time pronto para o clássico.

O zagueiro Paulo André minimizou a desorganização em relação à realização da partida e garante que o foco é na preparação do time, tanto para o Estadual quanto para a Libertadores. “A gente se concentra, como o Paulo (Autuori) disse, na equipe. Nós ainda temos dois dias ou cinco dias para que o próximo jogo chegue. Temos coisas a fazer. Temos treinamento normal. A concentração é no treinamento e na melhoria da equipe, para que estejamos prontos para quando for necessário”, concluiu.

Outros jogos – Mais duas partidas agitam o domingo do bagunçado Estadual. O Cianorte, que venceu o primeiro jogo fora de casa, recebe o Prudentópolis, às 16 horas, no estádio Albino Turbay e pode empatar para ficar com a vaga. Já o Londrina, que havia perdido para o JMalucelli, ganhou uma nova chance com o rebaixamento do adversário e fará a primeira partida contra o Rio Branco, na Estradinha, em Paranaguá.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ CLUBE X ATLÉTICO PARANAENSE

Local: Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR)

Data: 09 de abril de 2017, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Luciano Roggenbaum e Daniel Cotrim de Carvalho

PARANÁ: Léo; Júnior, Eduardo Brock, Rayan e Airton; Jhony, Renatinho, Guilherme Biteco e Alex Santana; Pedro Bortoluzo e Felipe Alves.

Técnico: Wagner Lopes

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto e Lucho González; Nikão, Crysan e Eduardo da Silva

Técnico: Paulo Autuori