Agora pelo Furacão, Paulo André reencontra o Millonarios

O Atlético Paranaense está totalmente focado e quase pronto para o segundo jogo da segunda fase da pré-Libertadores da América, nesta quarta-feira, diante do Millonarios, da Colômbia, estádio El Campín. O zagueiro Paulo André conhece bem o adversário, o qual enfrentou quando defendia o Corinthians em uma partida dura na casa adversária.

“Eu me lembro bem daquele jogo. Fomos pressionados no primeiro tempo e conseguimos ir bem na segunda etapa, após ir para o intervalo com o placar empatado em 0 a 0”, lembrou o defensor rubro-negro, que quer aproveitar as lições aquela partida. “Foi importante e estou ciente de que não devemos nos desesperar mesmo quando formos pressionados. Precisamos ter calma e organização, além de aproveitar o espaço dado pela equipe deles”, completou.

O Furacão já está em Bogotá, palco da partida, e faz seu último treino na tarde desta terça-feira. Paulo André aprovou a viagem feita om antecedência e espera que o grupo se adapte bem à altitude de 2.640 metros. “Vamos procurar nos adaptar ao tempo de bola [devido] o mais rápido possível”, concluiu.