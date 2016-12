Adaptado ao Brasil, Lucho quer mostrar mais no Furacão em 2017

Uma das principais contratações do Atlético Paranaense em 2016 foi o meia argentino Lucho González, que chegou à Baixada com a missão de dar mais experiência ao setor. Aos 35 anos, o jogador aguentou bem a reta final do Campeonato Brasileiro, ajudar o Furacão a alcançar a sonhada vaga na Libertadores da América.

“Em relação ao futebol brasileiro, a minha adaptação foi da melhor maneira possível. Conhecendo os adversários, descobrindo que cada jogo é muito difícil e contra times muito bons”, disse o jogador, que ser adaptou bem também ao grupo rubro-negro. “Também obtive um bom entrosamento com a equipe e isso facilitou meu desempenho nos treinamentos e nos jogos”, emendou.

O eia entrou em campo em 12 oportunidades no Brasileirão e já pode sentir o nível do futebol local. “O nível de competitividade no Brasil é muito alto. Muitas vezes enfrentamos times que estão na parte debaixo da tabela, mas o jogo acaba sendo muito difícil e faz com que a competição seja muito disputada ao término dela”, avaliou.

Lucho agora espera para 2017 conseguir mostrar mais em campo, já que poderá iniciar os trabalhos na pré-temporada e com melhores condições físicas. “Obviamente que fazer uma pré-temporada para qualquer jogador é fundamental. Eu cheguei na última parte do campeonato, quando não estava 100% fisicamente. Não pensei que jogaria tantos jogos seguidos. Agora, ao realizar uma pré-temporada, as expectativas serão ainda maiores”, concluiu.