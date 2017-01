Santos negocia amistoso no Pacaembu e pode jogar com Atlético Nacional

Após ver a viagem para os Estados Unidos fracassar, o Santos quer fazer pelo menos um amistoso internacional antes de estrear no Campeonato Paulista, no dia 5 de fevereiro, contra o Linense, na Vila Belmiro. Desde o começo da semana, o Peixe se dividiu em duas frentes para tentar fechar um duelo no próximo dia 29, no Pacaembu.

Quem largou na frente para fazer o amistoso com o alvinegro foi o Kenitra, do Marrocos. A sugestão do embate foi feita pela Royal Air Maroc. A empresa marroquina, que patrocina o Santos desde o começo do ano passado, quer ver o clube ganhando mais visibilidade no país africano.

Inicialmente, a patrocinadora pretendia levar o Peixe para jogar no Marrocos. Porém, o técnico Dorival Júnior e o presidente Modesto Roma Júnior vetaram a viagem, pois entendem que o deslocamento afetaria a preparação do elenco durante a pré-temporada, que começa na próxima quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Além do clube marroquino, o alvinegro também está tentando viabilizar um amistoso contra um velho conhecido dos brasileiros. O gerente de marketing internacional do clube, José Carlos Peres, já começou as tratativas com o Atlético Nacional, da Colômbia, e espera uma resposta nos próximos dias para viabilizar o duelo, que também aconteceria no dia 29, no Pacaembu.

Mesmo com a pressão da Royal Air Maroc para realizar o embate contra o Kenitra, a cúpula do Peixe acredita que o amistoso com os colombianos chamaria muito mais a atenção dos torcedores. O Atlético Nacional ficou bastante conhecido no Brasil em 2016, principalmente após a conquista da Libertadores e também por conta da série de homenagens prestadas à Chapecoense após a tragédia com o time catarinense.