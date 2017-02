Mattos viaja para a Colômbia para tentar fechar com Borja

Perto de uma definição das tratativas para tentar assegurar a contratação do colombiano Miguel Borja, o Palmeiras conta com seu diretor de futebol, Alexandre Mattos, para que o negócio seja concretizado. Na madrugada desta quinta-feira, o dirigente viajou até a Colômbia para encontrar o jogador e viabilizar a assinatura do contrato.

Em meio a negociação que pode custar 11 milhões de dólares (R$ 34 milhões) ao cofres alviverdes, a diretoria do Verdão evita comentar sobre o assunto até que a situação esteja definida, conforme declarou na última quarta-feira o presidente Maurício Galiotte.

A favor do Palmeiras, ainda pesa o fato de Borja não estar relacionado na lista de 18 jogadores que o Atlético Nacional levará para o duelo contra o Bucaramanga, fora de casa, pelo Campeonato Colombiano. Sem viajar com o resto do elenco verdolaga, Borja fica livre para o encontro com Mattos.