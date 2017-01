Volante do Galo sofre lesão e gera pressão por anuncio de novo nome

O ditado “nada é tão ruim que não possa piorar” representa o momento que o Atlético-MG enfrenta. O volante Lucas Cândido sofreu sua sofreu terceira lesão no joelho e terá de passar por mais uma cirurgia, deixando o Galo desfalcado num setor em que fez poucas contratações e perdeu importantes nomes.

A situação do jogador lesionado é a seguinte: Lucas Cândido é cria da base atleticana, mas não consegue se firmar no clube, parte disso por causa das lesões. Em 2014, o atleta teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Em 2015, foi a vez de ter o mesmo problema, mas no esquerdo. Agora, mais uma vez no joelho esquerdo. O problema é que o jogador via na temporada 2017 a oportunidade de se firmar no time titular.

Já pelo lado do Galo, se antes já existia a pressão para anunciar um novo volante agora a tensão aumentou. O clube perdeu na virada do ano duas importantes peças, Leandro Donizete e Júnior Urso, e agora luta para ter mais jogadores na posição.

No momento, o Galo vai começar o Campeonato com Rafael Carioca e dois jovens da base disputando a outra posição que resta. Cândido, que também é cria do Atlético, teria a oportunidade até por ter mais experiência, já que até o Mundial de Clubes, em 2013, defendeu o time.

A diretoria do Atlético prometeu entregar ao torcedor um nome de peso até o início da Libertadores. Os nomes preferidos e mais especulados são de Elias, do Sporting-POR, e Cláudio Baeza, do Colo-Colo-CHI.