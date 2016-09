Victor sente fisgada na coxa e vira dúvida para duelo com Vitória

Pelas redes sociais o torcedor alvinegro lamenta: “Que fase” ou “Que momento” ou ainda “sai zica”. Isso por causa do novo problema que o técnico Marcelo Oliveira encontrou para escalar sua equipe para o jogo contra o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. No último treino antes do duelo, na tarde desta terça, na Cidade do Galo, o goleiro Victor voltou a sentir dores e deixou o trabalho mais cedo.

O arqueiro estava treinando normalmente, sem sentir as dores lombares que o tiraram dos últimos jogos pelo Atlético. Mas na última parte dos trabalhos, no rachão, o defensor sentiu uma fisgada na coxa direita e deixou o treinamento mais cedo.

De acordo com a assessoria de imprensa do Atlético, o camisa 1 já iniciou o tratamento, ainda na Cidade do Galo, e será reavaliado antes do jogo, mas sua presença no confronto é dúvida.

Sem o camisa 1, pelo que mostrou no decorrer dos trabalhos na Cidade do Galo, Giovanni, reserva imediato, será a opção do técnico Marcelo Oliveira. Isso foi possível perceber por causa dos trabalhos de finalização, quando o arqueiro ficou com os jogadores do time titular nos treinamentos.

