Seduzido pela Libertadores, Marlone se aproxima de acordo com o Galo

O meia Marlone está muito próximo de um acerto com o Galo. Jogador e clubes já se acertaram e apenas detalhes separam o ex-cruzeirense da Cidade do Galo. Nos últimos dias o jogador revelou a pessoas próximas interesse em vestir a camisa preto e branca.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, para ter o jogador o Atlético pretende perdoar a dívida que o Corinthians tem com o clube por causa da contratação do meia Giovanni Augusto, no início de 2016. Além disso, o Galo ainda terá de dar uma volta. Os valores não foram revelados. Restam ainda alguns detalhes para o desfecho. Entre mineiros e empresários do jogador já está tudo acertado.

Marlone disse que tem interesse em voltar a Belo Horizonte, cidade onde viveu em 2014, quando participou da campanha do Cruzeiro no bicampeonato brasileiro. No Galo, o desejo é voltar a participar de uma Copa Libertadores. O jogador foi um dos pedidos do técnico Roger Machado para a temporada 2017.

O meia de 24 anos chegou ao Corinthians em 2016. Ele terminou a temporada como titular do técnico Oswaldo Oliveira e se destacou no Timão por um belo gol indicado, inclusive, para o prêmio Puskás.