Roger vê melhora no segundo tempo, mas lamenta erros do Atlético-MG

O técnico Roger Machado conseguiu ver pontos positivos do Atlético-MG na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, em partida válida pela Primeira Liga. De acordo com o treinador, sua equipe melhorou no segundo tempo, mas lamentou o número de erros alvinegros.

“Eu vi um clássico distinto em dois tempos. Primeiro com superioridade do Cruzeiro, que criou muitas dificuldades defensivas pra gente, abriu o placar e poderia até chegar ao segundo gol. A gente teve que fazer ligação direta, o que não é ideal. Erros técnicos de passe também. O segundo tempo a gente entrou na partida, entramos no campo do Cruzeiro, mas rondou pouco a defesa. Finalizamos pouco na partida inteira”, observou.

Machado ainda disse que vai estudar o jogo nos próximos dias e tirar lições para o futuro. Ele lamentou a derrota pelo peso que o revés em um clássico carrega, ainda mais em início de trabalho.

“Perder um clássico nunca é bom. No começo da caminhada e implantando a maneira de jogar. Agora é rever o jogo, entender e ver porque não tivemos a bola, o que sofremos, porque não conseguimos jogar. É uma construção que a gente vai ajustar ao longo das partidas. O peso de um clássico impacta dentro da estrutura de um trabalho. Hoje não foi bom. Não foi o time que a gente desejava ver em campo”, finalizou.

Agora, buscando a recuperação na temporada, o Galo volta a campo no domingo, contra a Tombense, em Tombos, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Na estreia, a equipe venceu o América, de Teófilo Otoni, por 1 a 0.

Pela Primeira Liga, o próximo compromisso do Atlético-MG é no dia 9 de fevereiro, diante do Joinville, dentro de casa. Com a derrota para o Cruzeiro, os comandados de Roger precisarão de um bom resultado para seguirem com chances de classificação às quartas.