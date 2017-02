Roger define time do Galo com a volta de Léo Silva e estreia de Elias

O duelo diante do Joinville, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Independência, pela Primeira Liga, deve marcar um importante retorno e a estreia da grande contratação do Galo na temporada.

Nos treinamentos desta terça-feira, na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, o técnico Alvinegro esboçou o time que vai para o duelo. Na equipe o importante retorno de Leonardo Silva. O zagueiro sofreu uma lesão ainda em 2016 e lutava pela recuperação. Enquanto esteve fora, o jogador viu atletas passarem por seu lugar, alguns com críticas. O último deles é o recém-contratado, Felipe Santana, que não agradou nas primeiras apresentações – observando que o atleta estava fora de combate há algum tempo.

Pouco mais a frente, o volante Elias deve fazer sua estreia com a camisa do Atlético. O jogador contratado no mês passado está liberado e vai para o jogo contra o Joinville.

O detalhe da entrada de Elias é a manutenção de Danilo. O lateral-esquerdo foi improvisado no meio campo, no duelo do fim de semana, contra a Tombense, pelo Campeonato Mineiro, e se saiu muito bem, fazendo dois gols e dando passe para o terceiro. Assim, o Galo deve entrar em campo com: Giovanni, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos, Rafael Carioca, Elias, Danilo, Cazares, Lucas Pratto e Fred.