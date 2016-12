Reforço do Galo, Danilo se diz “louco” para estrear na Libertadores

Primeiro reforço do Atlético-MG para a temporada 2017, o lateral esquerdo Danilo Barcelos não esconde a ansiedade de vestir logo a camisa do Galo. Contratado junto ao América-MG, o jogador ainda comemora a oportunidade de disputar pela primeira vez na carreira a Copa Libertadores da América.

“Estou louco para chegar esse momento logo, de vestir a camisa do Galo, de representar bem o time na Libertadores. Estou muito preparado para isso, contando as horas para chegar a temporada 2017 para dar o meu melhor”, afirmou em entrevista à Rádio Itatiaia.

Em sorteio realizado na última quarta-feira, em Assunção, capital do Paraguai e sede da Conmebol, os mineiros caíram no Grupo 6 da Libertadores. O Atlético fará sua estreia diante do Godoy Cruz, em Mendoza, na Argentina, no dia 8 de março.

Danilo foi um dos raros destaques da campanha do rebaixado América-MG e, por isso, conseguiu um contrato de três anos com o Galo. No novo clube, o lateral terá a concorrência do experiente Fábio Santos, com quem espera aprender, mas também ensinar.

“O Fábio é um cara que de antemão eu respeito demais, gosto de ver ele jogando para pegar algumas informações que eu não tenho. Estar ao lado dele, jogando ou não, com certeza será uma honra porque é um cara que já conquistou quase tudo na carreira e está no Galo porque merece, tem um futebol grandioso. Vou aprender muito com ele e ele também vai aprender muito comigo. A gente vai se dar bem na esquerda”, concluiu Danilo.