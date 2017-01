Primeiro teste de 2017 é definido e Atlético-MG fará jogo-treino sábado

O Atlético confirmou seu primeiro teste da temporada para o próximo sábado, às 17h (de Brasília), na Cidade do Galo. A equipe do técnico Roger Machado vai enfrentar o Guarani, time de Divinópolis, do interior de Minas Gerais.

Embora tenha alterado poucas peças, a expectativa é de ver um time diferente em campo, com mais compactação e menos explosão para o ataque. Os treinamentos de Roger Machado na Cidade do Galo, inclusive, comprovam isso.

Leia também:

Atlético-MG busca Elias e desejo do volante pode decidir a negociação

Atlético-MG vence Rowdies e encerra a Copa Flórida de maneira positiva

Algo importante a ser observado neste primeiro duelo será a postura defensiva do Atlético. Isso porque nessa primeira semana de trabalhos o treinador Roger Machado precisou escalar Felipe Santana, contratado recentemente, por causa de problemas físicos do zagueiro Erazo. Além disso, o Galo vive problemas entre os volantes e apenas Rafael Carioca está a disposição. Com isso, Luan treinou na posição.

Oficialmente o Atlético só estreia na temporada no dia 28 de janeiro, no outro sábado, contra o América-TO, no Independência, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro. Vale destacar que os garotos da base com alguns profissionais estão no torneio amistoso, na Copa Flórida, nos EUA.