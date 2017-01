Presidente do Sporting deixa viva a esperança do Galo em contar com Elias

Ainda em busca de um volante, após as saídas de Leandro Donizete e Júnior Urso, o Atlético Mineiro segue com o sonho de contratar Elias. Atualmente no Sporting-POR, a equipe alvinegra sondou a situação do jogador e chegou à conclusão que, nos moldes propostos pelo clube português, à contratação seria impossível. Mas uma postagem no Facebook chamou a atenção e deixou vivo o sonho de ter o atleta no elenco.

O presidente do Sporting, Roberto de Carvalho, usou o Facebook para desabafar sobre alguns assuntos em torno do futebol. Sobre o plantel, no entanto, o mandatário confirmou que o elenco sofrerá algumas alterações.

“O plantel sofrerá um emagrecimento neste mercado de inverno, o que vai fortalecer o grupo. Precisamos dos melhores focados, e determinar, mais uma vez, a linha da exigência extrema que existe neste clube”, destacou.

O Atlético Mineiro buscou contato com o Sporting para averiguar a situação de Elias. Segundo Eduardo Maluf, o valor pedido pelo clube português para a liberação do volante era de 6 milhões de euros. O Galo, entretanto, desejava algo mais barato ou até um empréstimo.

Com essa novidade, o time preto e branco deve enviar nos próximos dias um representante para Portugal e fará uma proposta oficial para contar com o jogador.

O que pode facilitar ainda mais a situação atleticana é a pouca utilização de Elias no Sporting. O jogador tem ficado mais como opção no banco de reservas algo que não agrada o atleta que deseja jogar.