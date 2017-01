Vice do Cruzeiro provoca Atlético-MG após fechar com Thiago Neves

Não só a torcida do Cruzeiro, mas a diretoria do clube também parece estar bem empolgada com a contratação do meia Thiago Neves. Logo após anunciar o acerto, na tarde desta quinta-feira, o vice de futebol celeste, Bruno Vincintin, foi às redes sociais e provocou o Atlético-MG, relembrando o insucesso dos rivais na transferência do atacante francês Niklas Anelka, em 2014.

Através do Twitter, Vincintin agradeceu os esforços do presidente Gilvan de Pinho Tavares e de Kaluss Câmara nas tratativas com o Al Jazira, clube nos Emirados Árabes Unidos que contava com os serviços de Neves, e deu uma cutucada nos rivais. Ao lado da mensagem, utilizou a hashtag “não somos Anelka”, em alusão ao Galo.

Na ocasião, os atleticanos haviam colocado como certa a chegada do novo reforço, até estipularam data para apresentação oficial, mas o próprio centroavante acabou desrespeitando todos os prazos e a transferência foi dada como encerrada.

Durante esta semana, começaram a surgir as declarações sobre a chegada de Thiago Neves. Apesar de apontarem o interesse no acordo, ambas as partes acabaram fazendo mistério e deixaram o anúncio para o meio desta tarde. O meio-campista de 31 anos ainda realizará exames em Belo Horizonte, antes de firmar contrato com a Raposa. Não foram divulgados detalhes sobre tempo de contrato e/ ou salários.