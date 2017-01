Por medidas de segurança e pedido da tv, Galo terá estreia na temporada adiantada

O primeiro jogo oficial do Atlético-MG em 2017 estava definido para o dia 29 de janeiro, num domingo, contra o América de Teófilo Otoni, no Independência. A partida precisou ser adiantada para o sábado, um dia antes, no mesmo local, às 17h (de Brasília).

De acordo com a Federação Mineira de Futebol (FMF), a empresa detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro, no caso, a Rede Globo, além de pedidos de segurança fizeram com que o confronto fosse adiantado.

O motivo é a partida entre Cruzeiro e Villa Nova, que será disputada no Mineirão, no domingo (29), no mesmo dia. O mando de campo do duelo é da equipe do interior, mas seu estádio, Castor Cifuentes, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi vetado para transmissões nesta temporada, e por isso precisou mandar o duelo para a capital.

Com isso, a Polícia Militar solicitou que duas partidas não fossem disputadas no mesmo dia em Belo Horizonte, tendo em vista a rivalidade que existe entre atleticanos e cruzeirenses.

Já o América, que estreia contra o Democrata, teve seu primeiro jogo da temporada adiado para o dia 30 de janeiro, na segunda-feira, às 20h.