Pausa vira aliada e ajuda na recuperação de jogadores do Galo

Embora tenha jogadores servindo as seleções, como Lucas Pratto, Otero e Rafael Carioca, a pausa no Campeonato Brasileiro para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 foi um importante aliado do Atlético-MG. Aos poucos, a equipe que ia ficando desfigurada pelo excesso de contusões, tem atletas recuperados e poderá contar com retornos importantes para o jogo contra o Vitória, na próxima quarta-feira, no Independência.

O principal deles é o goleiro Victor, apesar de Uilson não ter feito papel ruim nos jogos em que foi exigido e, por mais que tenha sofrido gols, jogou bem nas partidas. O camisa 1 do Galo sofreu uma lesão lombar e desfalcou a equipe nas duas últimas semanas. Nos treinamentos do fim de semana, porém, ele foi para o campo e se sentiu bem, sendo um dos prováveis reforços de Marcelo Oliveira para a partida diante do Leão.

Outra situação que deu tranquilidade ao treinador alvinegro foi o retorno ao campo dos atletas que vinham sendo poupados. O lateral direito Carlos César, o volante Leandro Donizete e o zagueiro Ronaldo também foram liberados nos trabalhos do fim de semana e vão para o jogo na quarta-feira. Os três sentiram desconforto muscular e preocuparam o treinador. Os dias de treinamentos sem jogos, entretanto, deram a possibilidade de descanso e, consequentemente, recuperação para esses jogadores.

Das expectativas de Marcelo Oliveira até agora, entretanto, somente Dátolo atendeu o chamado e também está a disposição da equipe para o duelo do Campeonato Brasileiro no meio de semana. Mas o departamento médico ainda segue lotado: Marcos Rocha, Patric, Luan e Cazares seguem em tratamento. O zagueiro Erazo e o volante Júnior Urso, que eram esperanças da comissão técnico alvinegra para retornarem diante do Vitória, por enquanto seguem fora.

A defesa, inclusive, ainda representa dúvidas para o treinador, tendo em vista que, além dos problemas físicos, o Galo ainda não poderá contar com Leonardo Silva que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para seu lugar, o comandante alvinegro deve optar por Edcarlos ou Gabriel.

“Seria o Edcarlos ou o Gabriel. Ambos podem cumprir bem a função. Edcarlos ficou algum tempo sem jogar, mas é experiente e se posiciona bem. E o Gabriel é jovem e também tem qualidade. Vamos esperar até terça para definir isso”, confirmou o técnico atleticano.

Marcelo Oliveira também garante que a pausa no Campeonato Brasileiro foi importante para seus trabalhos à frente do Atlético. “Essa parada nos deu a condição para fazer trabalho que não poderíamos fazer quando os jogos são quarta e domingo. Fizemos compactação lateral, time contra time, dois toques. Embora não tenhamos contato com todos os jogadores hoje, quem sabe no domingo possamos definir o time para quarta-feira. Sempre digo que é uma possibilidade inicialmente de dar uma descansada e depois trabalhar mais. Com jogos frequentes você não tem a possibilidade de fazer trabalhos físicos melhores. É uma folga para todas as equipes. Espero aproveitar bem e que seja assim para quarta-feira”, finalizou o treinador.

