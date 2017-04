Para Libertadores, Roger se inspira em hino do Galo: “vencer, vencer, vencer”

O hino do Atlético-MG possui uma parte em que é cantado: “vencer, vencer, vencer, este é o nosso ideal”. E é com esse pensamento que o técnico Roger Machado vai para o jogo contra o Sport Boys, na próxima quinta-feira, no Independência, pela Copa Libertadores. O treinador quer a vitória jogando bem ou não.

“Espero que nós consigamos superar os obstáculos que o nosso adversário vai nos impor. E vencer atuando bem. Se não conseguirmos atuar bem, que nós consigamos vencer. Isso que é importante”, salientou.

Segundo Roger, o Atlético-MG está com bastante informações sobre o próximo adversário e espera dificuldades no duelo pela Copa Libertadores.

“Mesmo com o último jogo pelo regional (domingo, contra a Caldense), antes disso a gente acaba influenciado pela partida do meio da semana (contra o Sport Boys). E já estamos trabalhando isso. É um adversário que a gente conhece bem, temos bastante informação. Não vai ser fácil. Mas jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, temos que procurar sempre a vitória”, finalizou.

No treino na Cidade do Galo, Roger mostrou um time com uma importante alteração. O meia Luan assumiu a vaga de Cazares, no meio-campo atleticano.