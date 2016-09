Novamente como titular, Pratto prevê dificuldade contra Venezuela

Lucas Pratto está com moral na seleção argentina. Na última quinta-feira, o atacante fez sua estreia pela Albiceleste como titular na vitória de 1 a 0 sobre o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 e, nesta segunda-feira, o atacante do Atlético-MG foi confirmado novamente para iniciar a partida contra a Venezuela, nesta terça.

“Eles não têm nada a perder. A Venezuela vai querer ganhar em casa para mostrar que pode ir adiante. Eles devem pressionar o meio e devemos superar isso para chegar ao gol. Pode ser um jogo de poucas chances, como contra o Uruguai. Apesar que a Venezuela não vai esperar tão atrás”, disse o camisa 18 ao canal TyC Sports.

A estreia de Pratto foi ainda mais especial por dois fatores: o atacante marcou o gol da vitória sobre o Uruguai por 1 a 0 e pôde atuar ao lado do ídolo Leo Messi. “Tive a chance de ser contemporâneo do Leo e conseguir o que poucos conseguiram: dividir o campo com o melhor do mundo. Eu poderei dizer aos meus filhos que joguei com Messi”, completou.

Sem Messi, Bauza confirmou o time titular com Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Rojo, Mascherano, Biglia, Banega, Lamela, Di María e Pratto. Os argentinos lideram as eliminatórias com 14 pontos, à frente de Uruguai, Colômbia e Equador (13). Já a Venezuela é a lanterna do campeonato, somando apenas um.

