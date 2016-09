Marcos Rocha é vetado e Marcelo Oliveira esconde time para o clássico

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O Atlético-MG ainda não sabe qual será a escalação que vai entrar em campo para o clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), mas já sabe que Marcos Rocha não estará entre os titulares. O lateral-direito foi vetado do jogo no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, por conta de um estiramento na coxa direita.

Leia mais:

Em fase instável no Galo, Pratto volta a ser lembrando na seleção argentina

Marcelo pede cuidado com o Cruzeiro e alerta para marcação em Ábila

Marcos Rocha se contundiu na última quinta-feira, durante a vitória de 1 a 0 sobre o Sport, no Independência. Para o lugar do ala, Carlos César deve assumir a posição de titular, formando a zaga com Fábio Santos, Leonardo Silva e Erazo, que fará seu primeiro clássico pelo time mineiro.

Já o restante da equipe segue sendo um mistério. O técnico Marcelo Oliveira só vai divulgar a escalação do time minutos antes do clássico. Neste sábado, o treino foi fechado na Cidade do Galo e a imprensa não teve acesso ao centro de treinamento do clube.

Certo é que Robinho, poupado do jogo contra o Sport e também da atividade de sexta-feira, estará em campo contra o Cruzeiro. O jogador vinha de uma sequência de 21 partidas consecutivas. Artilheiro atleticano no Brasileirão, com 11 gols, o atacante sequer figurou no banco de reservas para o duelo no Horto.

O provável time deve ter Victor; Carlos César, Léo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca e Júnior Urso; Otero, Pratto, Robinho e Fred. Cazares até pode ser uma surpresa no Galo, mas a tendência é que comece a partida no banco de reservas.

Confira a lista de relacionados do Atlético:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson

Laterais: Carlos César, Fábio Santos e Leonan

Zagueiros: Erazo, Leonardo Silva, Gabriel, Ronaldo e Edcarlos

Meio-campistas: Rafael Carioca, Lucas Cândido, Yago, Júnior Urso, Carlos Eduardo, Otero e Cazares

Atacantes: Fred, Hyuri, Robinho, Lucas Pratto e Clayton

Recomendado para você