Marcelo pede cuidado com o Cruzeiro e alerta para marcação em Ábila

Depois de vencer o Sport com um placar magro na noite da última quinta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, agora o Atlético-MG se prepara para enfrentar o Cruzeiro. O técnico Marcelo Oliveira sabe dos cuidados que a equipe deverá tomar com o próximo adversário e principalmente com o destaque da Raposa nos últimos jogos: o centroavante Ábila.

“Temos que ter cuidado com o time do Cruzeiro como um todo, o Ábila é forte e rápido, vamos estudar a melhor maneira de entrar em campo e marcar, mas sempre pensando no nosso poder ofensivo”, garantiu.

Para o confronto diante do Cruzeiro, o Galo terá pouco tempo para treinar. As equipes que entraram em campo na última quinta-feira já voltam a atuar no domingo, algo que o técnico Marcelo Oliveira condenou.

“Não treinamos para esse jogo e possivelmente vamos treinar pouco para o próximo jogo. Ou seja, só o calendário do futebol brasileiro tem jogos importantes com pouco tempo de preparação. Nesse jogo tivemos ocasiões ofensivas, situações claras, mas foi pouco em relação ao volume, então faltou capricho”, alertou.

O destaque para a próxima partida é que o Atlético-MG poderá contar com mais peças que se recuperaram de contusão recentemente. Entre eles o meia-atacante Cazares, que voltou após mais de dois meses longe dos gramados. Marcelo elogiou o jogador e se mostrou contente de poder contar com ele como reforço.

“O Cazares é criativo, tem bom drible, é armador, necessitamos dele nesse momento, tem que ter cuidado, conversei com ele, ele disse que não cansou, certo que ele acrescenta muito na criação”, finalizou.

O Atlético-MG volta aos treinamentos na tarde desta sexta-feira, na Cidade do Galo, e já se prepara para o duelo de domingo, no Mineirão.

