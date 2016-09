Marcelo Oliveira espera Cazares em “decisão” contra o Sport

Next

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

Futebol Treino do Corinthians

O jogo contra o Sport, na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Independência, é encarado pelo Atlético como uma decisão. A derrota para o Fluminense, por 4 a 2, atrapalhou os planos de Marcelo Oliveira e deixou o time mais longe dos líderes. Segundo o treinador alvinegro, agora é o momento de recuperação, tanto na tabela quanto para alguns jogadores e também espera tropeços dos concorrentes diretos ao título.

Leia mais:

Marcelo lamenta derrota em partida com “muito erro para um jogo só”

Técnico do Galo explica ausência de Dátolo

“Em relação ao jogo passa a ser decisão, tenho certeza que vai acontecer tropeços ainda, restam 42 pontos, temos que criar regularidade, temos oportunidade em três jogos em Belo Horizonte, o Cazares treinou, treinou pouco é verdade, mas vamos aguardar a resposta, se ele tiver bem pode ser que participe pouco do jogo, talvez para não começar, mas preparando pra domingo”, destacou.

Para a partida que ganhou caráter decisivo, Marcelo alerta que o maior problema será encontrar o substituto de Maicosuel, que saiu sentindo dores no jogo e é dúvida. O treinador ainda tem problemas na zaga, mas a posição tem mais jogadores que podem ser utilizados.

“Temos que buscar substitutos, temos o Gabriel, o Ronaldo, substitutos eventuais, não teremos Carlos César, mas o Rocha pode jogar, essas são as soluções. O Maicosuel é o maior problema, não dá pra lamentar porque acontece, o Otero entra bem, pode ser útil, Carlos Eduardo tem crescido nos treinos então vamos avaliar tudo”, esclareceu.

Outro atleta que pode ser utilizado no meio campo é o argentino Jesus Dátolo. Este jogador, no entanto, voltou a fazer reforço muscular por não sentir segurança, mesmo estando liberado há quase 50 dias. O Galo volta aos treinamentos nesta quarta-feira, na Cidade do Galo.

Recomendado para você