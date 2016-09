Marcelo Oliveira comemora retornos importantes para o time titular

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

Um dos grandes problemas do técnico Marcelo Oliveira terá solução nos próximos jogos. O volante Leandro Donizete foi liberado pelo departamento médico e sua escalação para o jogo diante da Ponte Preta, nesta quarta-feira, em Campinas, pela Copa do Brasil, depende apenas da opção do treinador alvinegro.

Donizete sofreu um estiramento na coxa direita e ficou fora de combate por três semanas. A falta do jogador foi sentida, pois o camisa 8 é o atleta que faz a principal defesa da zaga do Atlético.

O lateral-direito, Patric, também está de volta aos treinamentos na Cidade do Galo e está liberado para jogar, após se recuperar de estiramento na coxa direita. O atleta volta justamente no momento em que o técnico Marcelo Oliveira perde Marcos Rocha em uma partida e Carlos César em outra, as duas na sequência, ficando sem um atleta da posição.

Time para jogar contra a Ponte Preta

Ainda não é possível confirmar o time que o técnico Marcelo Oliveira vai escalar no duelo contra a Macaca. O treinador afirmou que pretende mesclar a equipe, por causa da intensa maratona de jogos. Certo é que Lucas Pratto, que ficou como opção no banco de reservas no clássico contra o Cruzeiro, irá a campo na vaga de Fred, que não poderá jogar por já ter atuado na competição com a camisa do Fluminense.

